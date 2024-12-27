В Молдове ввели ограничения на электроэнергию в часы пик

В Молдове приняли меры на снижение потребления электроэнергии. Данные меры будут использовать в часы пик.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы приняла меры, направленные на снижение потребления электроэнергии в часы пик.
По словам госсекретаря министерства энергетики Константина Боросана, на заседании комиссии по ЧС приняли меры, направленные на сокращение потребления электричества в часы пик в государственных и коммерческих учреждениях, в частности:
Согласно документу, опубликованному на сайте правительства после заседания Комиссии, меры экономии касаются потребления в утренние и вечерние часы (с 07:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00).
В то же время, согласно новым мерам, администраторы общественных и торговых зданий должны будут там, где это возможно, обеспечить снижение внутреннего освещения в зданиях минимум на 30% и его выключение, после того, как помещения остаются пустыми. Также они должны обеспечить:
Администраторы предприятий водоснабжения и канализации должны так настроить режим работы насосов накопительных резервуаров, чтобы минимизировать потребление электроэнергии в пиковые часы, максимально используя потенциал накопительных резервуаров.
Между тем центральные и местные органы власти должны оценить возможности и принять меры для сокращения потребления электроэнергии, особенно в часы пик, без ущерба для безопасности, здоровья граждан или функционирования основных услуг.
Заметим, что главная причина введения режима ЧП - непонятность с продолжением поставок российского газа в Молдову с 2025 года.
Известно, что с конца 2022 года "Газпром" поставлял в Молдову 5,7 млн кубометров газа. Весь объем газа направляется в Приднестровье, где он используется для бытовых нужд и для генерации электроэнергии Молдавской ГРЭС, которую потребляют оба берега Днестра.
Однако недавно президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна может не получать российский газ с нового года.
Подробнее о возможности энергетического кризиса в Молдове и почему в этом заинтересована Россия, можно узнать в материале РБК-Украина.
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