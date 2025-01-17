В Молдове сказали, кто может поставлять газ в Приднестровье

"В настоящее время только АО "Молдовагаз" может поставлять природный газ в Приднестровский регион Республики Молдова на основании контракта о поставке природного газа, заключенного с САП "Газпром", - говорится в комментарии.

Такие поставки могут осуществляться по Трансбалканскому коридору через Украину, и их возможность подтверждена в конце пришлого года.

"Компании "Молдовагаз" и SA Energocom провели 31 декабря в тестовом режиме закупку природного газа в Болгарии, на платформе Balkan Gas Hub. Количество приобретенного газа составило 240 МВт-ч, который был направлен по Трансбалканскому коридору через Болгарию, Румынию и Украину до точки соединения Кэушень, на границе Молдовы. Таким образом была продемонстрирована функциональность данного маршрута для поставок газа в том числе на Левобережье", - сообщили в минэнерго Молдовы.

Касаемо планов Natural Gaz поствлять газ в Приднестровье в минэнерго Молдовы предметного комментария не дали. Сейчас этот вопрос изучает Служба безопасности страны.