В Молдове начали процедуру экстрадиции беглого олигарха Плахотнюка

Кто такой Плахотнюк

Владимир Плахотнюк - молдавский олигарх, бывший политик и бизнесмен, который играл ключевую роль в политической жизни Молдовы в 2010-х годах. Он был лидером Демократической партии и фактически контролировал правительство и государственные институты страны. Его влияние распространялось на судебную систему, правоохранительные органы и медиа, что позволяло ему осуществлять значительное политическое давление на оппонентов.

В 2019 году после смены власти в Молдове Плахотнюк покинул страну и бежал за границу, когда против него начали расследование по обвинению в коррупции, мошенничестве и отмывании денег. Его связывают с так называемой "кражей века" - похищением более миллиарда долларов из молдавских банков.

Власти Молдовы, а также международные партнеры неоднократно заявляли о необходимости его привлечения к ответственности.

В феврале 2025 года Интерпол опубликовал "красное уведомление" о розыске беглого молдавского олигарха.

Сегодня полиция Молдовы сообщила о задержании Плахотнюка в Греции. Правоохранители получили информацию от офиса Интерпола в Афинах.

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