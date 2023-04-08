В Молдове пройдут учения миротворцев. Минобороны предупредило о передвижении техники

На следующей неделе в Молдове состоятся учения военных 22-го миротворческого батальона "Голубые шлемы", в связи с чем люди могут видеть на дорогах военную технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsМaker.
"Обучение, которое будет проходить 10-14 апреля, включает теоретические и практические занятия, основанные на сценариях, характерных для международных театров боевых действий. Военные будут изучать тактику, методы и процедуры, которые используют в миротворческих операциях, в частности патрулирование и охрану важных объектов ", - сообщили в Министерстве обороны Молдовы.
Также в ведомстве отметили, что военнослужащие привлекут к обучению бронетранспортеры Piranha. В связи с этим военная техника будет перемещаться из частей базирования в учебные центры Национальной армии.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Молдове прошли военные учения с участием войск трех стран НАТО.
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