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В Молдове прогремел загадочный взрыв: полиция проверяет села возле Кишинева (видео)

12:13 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: под Кишиневом местные слышали взрыв (Getty Images)

Возле молдавской деревни Колоница, граничащей с Кишиневом, ночью 18 сентября неожиданно раздался мощный взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Генеральный инспекторат полиции Молдовы и местные СМИ.

О взрыве сообщили местные жители

О громком звуке в полицию сообщили местные жители около четырех часов утра. По имеющейся информации, взрыв произошел в юго-западной части села Колоница в направлении села Тогатино.

Полиция сразу же выехала в указанные районы и проверила населенные пункты Колоница и Хумулешты, однако никаких следов взрыва там не обнаружила. Дополнительные проверки проводятся и в селах Долинне и Максимовка.

Мэр села Колоница Анжела Запорожян уточнила, что сам взрыв произошел не на территории ее населенного пункта.

Полиция изучает видео и подключила дроны

Глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернеуцяну рассказал журналистам, что полиция изучает и другие видеозаписи, чтобы точно установить место взрыва.

"Может дойти до того, что придется проверить еще несколько участков", - отметил Чернеуцяну.

По его словам, на место направили дополнительных полицейских, а для поиска источника взрыва задействовали дроны.

Министерство обороны Молдовы заявило изданию NewsMaker, что в ночь на 18 сентября не зафиксировало нарушения воздушного пространства страны.

Прошло уже 6 часов, а о причинах взрыва пока ничего не известно.

Несколько дней назад власти временно закрывали часть неба из-за залетевшего со стороны Украины дрона - из-за этого задержали несколько авиарейсов.

Напомним, ранее глава Службы информации и безопасности Молдовы также сообщал, что Кремль вербует молдавских граждан за 20-100 евро для диверсионных задач, значительная часть которых связана с Украиной.

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