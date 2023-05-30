В Молдове сообщают о перебоях со светом на фоне массовых отключений в Украине

В Министерстве энергетики Молдовы сообщили, что утром 30 мая произошло аварийное отключение в результате проведения работ на линии высокого напряжения Исакча - Вулканешты. Линию намерены восстановить к концу дня.

Кроме того, была отключена высоковольтная линия Бельцы - Днестровская ТЭЦ из-за отключения линии в Винницкой области. Линию сразу же переподключили, но из-за отсутствия нагрузки в системе она вышла из строя, оставив без электричества центр и юг страны. Теперь распределительные компании должны переподключить потребителей к линиям среднего и низкого напряжения.

На данный момент специалисты работают над восстановлением системы. Сообщают, что это может занять до двух часов.

Ранее молдовские СМИ сообщали, что сегодня в непризнанном Приднестровье на предприятии "Днестрэнерго" произошла системная авария. Из-за этого без электричества остались несколько населенных пунктов. В частности без света остались люди в Кишиневе, Слободзее, некоторых районах Тирасполя, Рыбнице и Каменке. В Кишиневе также сообщают о нарушении движение троллейбусов.

Отключение света в Украине

Сегодня в Украине произошли массовые отключения света из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре.

В ряде городов сообщили об аварийных отключениях. Свет частично пропал в Броварах, Харькове и области, Днепре, Одессе, Полтаве, Сумах, Запорожье и других областях.

В Киеве также фиксировали проблемы со светом. В ДТЭК отметили, что в центре столицы пропал свет из-за аварии. Об отключении электроэнергии сообщили в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Оболонском, Дарницком районах Киева.

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