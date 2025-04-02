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В Молдове посчитали, сколько РФ потратила на подкуп избирателей в стране

Среда 02 апреля 2025 21:06
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В Молдове посчитали, сколько РФ потратила на подкуп избирателей в стране Фото: премьер-министр Молдовы Дорин Речан (facebook.com/recean.md)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что российские агенты потратили около 200 миллионов евро на попытки купить голоса на президентских выборах и референдуме по ЕС в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, заявление появилось в тот же день, когда Великобритания ввела санкции против пророссийской неправительственной организации "Евразия". Эту организацию назвали ответственной за попытки фальсификации референдума в Молдове и дестабилизации демократии в стране.

"Агенты Кремля начали массовую кампанию по подкупу избирателей, потратив около 200 млн евро - почти 1% ВВП Молдовы - с целью дестабилизации нашей страны", - заявил Речан.

При этом правоохранительные органы Молдовы заявили, что усилиями по подкупу избирателей руководил пророссийский олигарх-беглец Илан Шор и его сторонники. МИД Великобритании заявил, что подсанкционная сеть "Евразия" находится под управлением Шора.

Президентские выборы в Молдове

Прошлой осенью на выборах президента Молдовы главными оппонентами были действующий президент страны Майя Санду и бывший прокурор Молдовы Александр Стояногло.

По результатам второго тура, Санду набрала 55,35% голосов и победила пророссийского соперника.

Однако во время выборов не обошлось и без России, известно, что РФ и ее агенты пытались повлиять на результаты выборов.

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