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В Молдове после обысков парламента задержали двух чиновников по подозрению в госизмене

Иллюстративное фото: в Молдове задержаны чиновники после обысков в парламенте (facebook.com/politiarepubliciimoldova3)
Автор: Наталья Кава

В среду, 31 июля, прокуратура по борьбе с преступностью и по особо важным делам Молдовы (PCCOCS) провела обыски в парламенте страны. После этого были задержаны два человека по делу о государственной измене после обысков в парламенте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PCCOCS.

Как рассказали в ведомстве, задержанные совершали преступления с 2023 года.

В частности, один из них подозревается в государственной измене после того, как якобы собрал и передал сотруднику посольства информацию, которая должна была быть использована "в ущерб интересам Молдовы".

В PCCOCS не уточнили, о каком именно посольстве идет речь и кто является его сотрудником. Однако ранее в молдавских СМИ заявляли, что речь идет о российском посольстве в Молдове.

Еще одно должностное лицо подозревается в заговоре против Молдовы и действиях с целью получения личной выгоды. По данным прокуратуры, он "поддерживал контакт с сотрудником посольства по сбору и передаче ему информации для использования против интересов Республики Молдова".

Оба чиновника помещены под стражу на 72 часа.

Обыски в парламенте Молдовы

Сегодня стало известно, что правоохранители провели обыски в молдавском парламенте.

Как заявляли СМИ, следственные действия происходят по делу о шпионаже, возбужденном против руководителя юридического департамента парламента Иона Крянге.

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Российская ФедерацияМолдоваГосизмена