В Молдове готовят план чрезвычайного положения в энергетике: кому будут выключать свет

Как пишет издание, план действий предусматривает, что больницы, аэропорт, национальное телевидение, а также парламент, правительство и администрация президента станут "жизненно важными" учреждениями. Их нельзя отключать от электричества.

"Жизненно важные потребители - это конечные потребители, которых должны обеспечить электроэнергией в приоритетном порядке, в зависимости от технических возможностей. Остальных потребителей, которые не входят в эту категорию, обеспечивают электроэнергией на равных и недискриминационных условиях, насколько это позволяют технические возможности операторов системы. Но их электросети могут отключить в исключительных ситуациях в энергетическом секторе", - сказано в плане.

Согласно документу, будут составлены списки критически важных объектов. Среди них: больницы, центры скорой помощи, переливания крови, детские учреждения, а также энергетические и коммунальные объекты, такие как диспетчерские службы водо-, газо- и теплоснабжения.

В список также войдут правительственные учреждения, включая здания парламента, администрации президента, минобороны, МВД, и другие стратегические объекты, такие как аэропорты, железнодорожная инфраструктура, энергостанции и телевидение

Правительство рассмотрит проект на заседании 11 декабря.

Что предшествовало

Ранее мы писали о том, что премьер-министр Молдовы Дорин Речан хочет объявить чрезвычайное положение в энергетическом секторе. На фоне этого был уволен министр энергетики Виктор Парликов.