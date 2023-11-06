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В Молдове в день местных выборов хакеры атаковали сайт ЦИК

Понедельник 06 ноября 2023 18:18
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В Молдове в день местных выборов хакеры атаковали сайт ЦИК Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В день местных выборов в Молдове хакеры атаковали сайт ЦИК. Специалисты зафиксировали несколько инцидентов в сфере кибербезопасности, в частности после закрытия избирательных участков.

Об этом заявила глава Центризбиркома Молдовы Анжела Караман, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

"В день выборов, а именно после закрытия избирательных участков, зафиксировали инциденты в области кибербезопасности и несколько попыток вывести из строя IT-инфраструктуру ЦИК. Это привело к тому, что на короткие временные промежутки во время отображения предварительных результатов внешнее обновление информации замедлилось", - заявила она.

По словам Караман, специалисты из службы технологий и кибербезопасности оперативно отреагировали на все выявленные угрозы, сумели своевременно блокировать эти атаки и обеспечить бесперебойную работу информационной системы.

РФ пытается влиять на Молдову

Местные выборы в Молдове прошли 5 ноября.

Однако ранее президент Молдовы Майя Санду заявляла, что РФ использует различные методы, в том числе наличные и банковские карты, выпущенные в Дубае, для переправки денег в Молдову с целью подкупа избирателей.

Спикер парламента страны Игорь Гросу также сообщил, что в Молдове запретят участие в выборах для представителей запрещенной пророссийской партии "Шор".

Также Санду заявила, что Россия подкупала избирателей на местных выборах в Молдавии. Она направляет деньги прокремлевским политическим партиям.

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