В Молдову на лодках и пешком: разоблачена еще одна схема переправки уклонистов

Правоохранители разоблачили еще одну схему переправки военнообязанных в Молдову, к которой причастна жительница Черновицкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Правоохранители сообщили о подозрении уроженке Черновицкой области в незаконной переправке военнообязанных лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК).
По данным следствия, подозреваемая вместе с соучастниками организовали схему незаконной переправки уклонистов в Молдову.
Они подыскивали военнообязанных, которые намеревались незаконно пересечь границу, и за 6 тысяч долларов предлагали переправить их вне пункта пропуска.
После получения денег уклонистов направляли в Каменец-Подольский Хмельницкой области для дальнейшего перемещения через госграницу в Молдову пешком или на лодках.
Подозреваемая встречала их на автовокзале в Каменце-Подольском, проводила с ними инструктаж, предоставляла соответствующие указания и перевозила на автомобиле BMW X6 в направлении села Старая Ушица.
Во время переправки троих мужчин правоохранители задержали их.
Также установлено, что по аналогичной схеме подозреваемая ранее переправила еще одного мужчину, который в дальнейшем во время допроса полностью сообщил о схеме, по которой она его переправляла.
Устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений и принимаются меры по привлечению к уголовной ответственности всех причастных лиц.
После полномасштабного вторжения россиян в Украину в государстве было введено военное положение. В частности, мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.
Так, недавно одесского полицейского и его сообщника разоблачили в незаконной переправке уклонистов в Молдову.
До этого СБУ разоблачила три схемы незаконного выезда мужчин за границу сразу в трех областях.
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