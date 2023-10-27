RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Молдову на лодках и пешком: разоблачена еще одна схема переправки уклонистов

Фото: правоохранители разоблачили еще одну схему переправки уклонистов (gp.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители разоблачили еще одну схему переправки военнообязанных в Молдову, к которой причастна жительница Черновицкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Правоохранители сообщили о подозрении уроженке Черновицкой области в незаконной переправке военнообязанных лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК).

 

По данным следствия, подозреваемая вместе с соучастниками организовали схему незаконной переправки уклонистов в Молдову.

Они подыскивали военнообязанных, которые намеревались незаконно пересечь границу, и за 6 тысяч долларов предлагали переправить их вне пункта пропуска.

После получения денег уклонистов направляли в Каменец-Подольский Хмельницкой области для дальнейшего перемещения через госграницу в Молдову пешком или на лодках.

Подозреваемая встречала их на автовокзале в Каменце-Подольском, проводила с ними инструктаж, предоставляла соответствующие указания и перевозила на автомобиле BMW X6 в направлении села Старая Ушица.

Во время переправки троих мужчин правоохранители задержали их.

Также установлено, что по аналогичной схеме подозреваемая ранее переправила еще одного мужчину, который в дальнейшем во время допроса полностью сообщил о схеме, по которой она его переправляла.

Устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений и принимаются меры по привлечению к уголовной ответственности всех причастных лиц.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения россиян в Украину в государстве было введено военное положение. В частности, мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

Так, недавно одесского полицейского и его сообщника разоблачили в незаконной переправке уклонистов в Молдову.

До этого СБУ разоблачила три схемы незаконного выезда мужчин за границу сразу в трех областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
выезд за границуОфис Генпрокурора