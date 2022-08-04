RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Молдові значно подорожчав газ: у чому причина

Фото: у Молдові зросли тарифи на газ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Влада Молдови прийняла рішення підняти тарифи на газ. Тепер ціна становить 1460 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання NewsMaker.

Сьогодні, 4 серпня, відбулося засідання Національного агентства регулювання енергетики, в ході якого розглянули пропозицію "Молдовагаз" про підвищення тарифів.

Раніше влада заклала в проект середню закупівельну ціну на газ, який постачає російський "Газпром", у 899 доларів за тисячу кубометрів. Однак через нестабільну ситуацію на енергетичному ринку вартість змінилася.

При цьому в новий проект "Молдовагаз" попросив включити накопичені тарифні відхилення.

У зв'язку з цим нова ціна за тисячу кубометрів становить 1460 доларів. Тарифи набрали чинності з 1 серпня.

Нагадаємо, що Молдова хоче купувати більше української електроенергії і шукає додаткові фінанси для цього.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МолдоваТарифи на ЖКГГазРосійська Федерація