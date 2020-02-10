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Додон заявив про неготовність обговорювати політичні питання Придністров'я

Новини » Політика     10.02.2020 - 13:47
Додон заявив про неготовність обговорювати політичні питання Придністров'я
Фото: Ігор Додон (kremlin.ru)

Додон вважає, що спочатку необхідний компроміс у самій Молдові

На сьогодні Молдова не готова обговорювати політичну сторону врегулювання питання Придністров'я. Про це заявив президент Молдови Ігор Додон, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, в Молдові вже є позитивний приклад врегулювання територіального питання - це Гагаузія.

"Вважаю, що придністровська проблема може бути вирішена і буде вирішена тоді, коли ми знайдемо компроміс, внутрішній, на національному рівні, у переговорах з представниками лівого берега Дністра... Після ми почнемо розв'язувати проблему політично. Публічно обговорювати політичну сторону питання ми поки не готові", - зазначив Додон.

Відзначимо, минулого тижня молдавський президент заявляв про готовність надати автономію Придністров'ю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна може заборонити в'їзд авто на придністровських номерах. Як заявив прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку, молдавські прикордонники ввели тимчасові обмеження для проїзду придністровських авто через молдавсько-український кордон, щоб підготуватися до запланованої заборони.

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Новини України МолдоваПриднестровьеІгор Додон
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