RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Молдові проходять парламентські вибори

Автор: Анастасія Рокитна

У неділю, 11 липня, в Молдові проходять дострокові парламентські вибори. У виборчих перегонах беруть участь 20 партій.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Newsmaker.

Очікується, що основна боротьба розгорнеться між виборчим блоком "Комуністи і соціалісти", лідерами якого є екс-президенти Ігор Додон і Володимир Воронін, і Партією дії і солідарності, яку очолювала Майя Санду до того моменту, поки не була обрана президентом.

Видання пише, що до 9:40 явка вже підібралася до 10%. Проголосували 269 тисяч осіб.

Нагадаємо, суд відмовив у масовому закритті дільниць у Придністров'ї.

Напередодні колишній президент і лідер соціалістів Ігор Додон вивів прихильників на протести проти скорочення кількості ділянок у Придністров'ї.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдовавыборы