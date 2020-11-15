У Молдові проходить другий тур виборів президента

Фото: прапор Молдови (presedinte.md)

Другий тур президентських виборів стартував у Молдові. Виборчі дільниці почали працювати о 7:00, вони закриються о 21:00.

Про це повідомляє News Maker.

На посаду президента претендують чинний глава держави Ігор Додон і колишній прем'єр Майя Санду.

Переможцем визнається кандидат, який отримав більш ніж половину голосів виборців. Порогу явки в другому турі немає.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів в Молдові відбувся в неділю, 1 листопада. В ньому з результатом 36,2% перемогла Майя Санду. Ігор Додон отримав 32,6%.

Третє місце посів лідер "Нашої партії" Ренато Вусатий з 16,9% (227 938 голосів), далі йдуть Віолетта Іванова - 6,49% (87 542); Андрій Нестасе - 3,26% (43 925); Октавіан Цику - 2,01% (27 170); Тудор Деліу - 1,37% (18 486); Дорін Кіртоаке - 1,2% (16 145).

Майя Санду є основним опонентом Додона, раніше займала пост прем'єр-міністра і очолює проєвропейську партію "Дія і солідарність". На минулих виборах вона поступилася у другому турі.

Також РБК-Україна повідомляло, що Служба внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією при Міністерстві внутрішніх справ Молдови зафіксували кібератаку проти міністра внутрішніх справ Павла Войко.