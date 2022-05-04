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У Молдові поставили на паузу переговори щодо Придністров'я через ситуацію в Україні

Фото: Молдові поставила на паузу переговори щодо Придністров'я (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Віце-прем'єр Молдови з питань реінтеграції Олег Серебрян заявив, формат переговорів "5+2" щодо врегулювання придністровського конфлікту перестав працювати через війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Серебряна в ефірі телеканалу TV8.

За його словами, формат переговорів зараз поставлений на паузу і на його роботі безперечно позначиться війна в Україні.

"Ми не можемо давати прогнози про те, що буде в майбутньому, у нас гарантовано буде новий геополітичний пейзаж", - зазначив Серебрян.

При цьому він сказав, що Кишинів поки не пропонуватиме зміни формату переговорів.

Зазначимо, що у формат "5+2" входять представники сторін, посередників і спостерігачів Молдови, Придністров'я, ОБСЄ, Росії, України, Євросоюзу і США.

Серебрян також заявив, що Україна не має ніякого відношення до вибухів у Придністров'ї. За його словами, причина інцидентів-протистояння всередині регіону.

У Придністров'ї сталося три теракти, після яких президент невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський заявив, що сліди організаторів вибухів ведуть в Україну.

Раніше стало відомо, що спробу теракту запобігли вночі 3 травня на радіотелецентрі "Маяк" в Придністров'ї. Невідомі намагалися організувати теракт за допомогою начиненого вибухівкою дрона.

25 квітня біля міністерства держбезпеки в столиці Придністров'я Тирасполі прогриміло кілька вибухів. Вранці 26 квітня був підірваний радіоцентр в селищі Маяк, який ретранслював російське радіо.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ розповіли, що у Придністров'ї готують евакуацію сімей військових РФ.

Ми також писали про те, що в МЗС Франції розповіли про зростання напруженості в Придністров'ї.

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