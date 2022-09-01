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У Молдові відповіли на погрози Лаврова, заявивши про один вихід з ситуації з Придністров'ям

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Четвер 01 вересня 2022 21:14
У Молдові відповіли на погрози Лаврова, заявивши про один вихід з ситуації з Придністров'ям Фото: у Молдові відповіли на погрози Лаврова, заявивши про один вихід з ситуації з Придністров'ям (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Молдова не розглядає жодного іншого підходу до вирішення ситуації з Придністров'ям, окрім мирного діалогу та виведення російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника молдовського МЗС Даніеля Воде.

Зазначимо, що раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пригрозив Молдові війною, якщо Кишинів створить загрози російським військовим у Придністров'ї. Він зазначив, що такий перебіг подій РФ розцінить як напад на свою країну.

"Як завжди, Кишинів залишається повністю відданим мирному діалогу в придністровському врегулюванні та закликає Росію вивести війська, незаконно дислоковані на нашій території. Будь-яка пропозиція щодо іншого підходу є необґрунтованою", - написав речник МЗС Молдови.

Окрім того, Лавров заговорив про захист російськомовного населення у Молдові, що в Україні назвали фальшивим приводом до вторгнення.

На це у молдовському відомстві заявили, що Молдова є демократією, де гарантуються права та свободи кожного, включаючи тих, хто розмовляє російською, українською, гагаузькою, болгарською та іншими мовами меншин.

Раніше влада невизнаного Придністров'я заявила про бажання домагатися незалежності з подальшим входженням до складу Росії.

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