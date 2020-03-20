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У Молдові виявили коронавірус у чотирьох осіб, які повернулися з України

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 21:11
У Молдові виявили коронавірус у чотирьох осіб, які повернулися з України
Ілюстративне фото (freepik)

У Молдові вже 66 хворих COVID-19

У Молдові новим типом коронавіруса COVID-19 чотири людини захворіли після поїздки в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deschide.

Повідомляється, що у чотирьох пацієнтів діагностували коронавірусну хворобу після відвідин Почаївської лаври, що в Тернопільській області.

"В Україні вони вирушили на екскурсію в Почаїв. Екскурсії - це добре, але пам'ятайте, що, як результат, у нас чотири випадки, завезені з України", - заявив президент Молдови Ігор Додон.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив, що коронавірус продовжить поширюватися Україною, так що найважче чекає українців попереду. Він додав, що медики щодня отримують результати тестів на коронавірус з підтвердженням.

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на вечір 20 березня в Україні офіційно підтверджені 29 випадків, зараження коронавірусом. Перший випадок коронавіруса був підтверджений в Харківській області.

За даними ЦОЗ, сьогодні випадки коронавірусу також були виявлені в Івано-Франківській (1) і Львівській (1) областях. Кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні становить - 3.

У загальному коронавірус уже був виявлений у Чернівецькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Донецькій, Харківській областях, а також у Києві, Житомирі та Львові.

Перші випадки коронавірусу зафіксовані на Мадагаскарі Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 20 березня
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