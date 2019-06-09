У Молдові невідомі розгорнули намети біля держустанов

У столиці Молдови - Кишиневі - ввечері у суботу, 8 червня, невідомі почали встановлювати намети перед будівлями державних установ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Молдовське видання повідомляє, що невідомі особи заблокували будівлі уряду, Міністерства внутрішніх справ, Генпрокуратури, Міністерства фінансів, Міністерства сільського господарства, регіонального розвитку і навколишнього середовища та інші державні установи.

"Біля входу в ці будівлі встановлені намети, а перед деякими з них протестують комбатанти. Деякі з них агресивно налаштовані проти журналістів. Поліції біля будинків немає. Як повідомило джерело на умовах анонімності, всі держустанови "беруть під охорону, і туди можуть не пустити нових призначенців (новий склад уряду, - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Також ЗМІ повідомляють, що на площі Великого національного зібрання в ніч з 8 на 9 червня почали встановлювати сцену. Серед обладнання журналісти помітили банер з логотипом Демпартії. Анонімні джерела повідомили, що як мінімум службовців держустанов з Теленешт і Унген 9 червня привезуть в автобусах на протест в Кишинів.

"За словами джерел, на них тиснуть керівники держустанов, пов'язані з Демпартією", - пише видання Agora.

Фото: наметове містечко у Кишиневі (newsmaker.md)

Нагадаємо, парламент Молдови, всупереч рішенню Конституційного суду про його розпуск, проголосував за обрання прем'єр-міністром лідера партії "Дія і солідарність" Маї Санду. Проте Конституційний суд постановив, що указ президента Молдови від 8 червня 2019 року про призначення кандидата на посаду прем'єр-міністра неконституційний.