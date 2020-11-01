У Молдові почалися вибори президента

У неділю, 1 листопада, у Молдові почалося голосування на виборах президента. У гонці беруть участь вісім кандидатів, але найкращі шанси мають проросійський президент Ігор Додон і прозахідний екс-прем'єр Майя Санду.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Додон, який побудував кампанію на необхідність зближення з Росією, переміг на виборах у 2016 році. Зараз він продовжує говорити про необхідність нейтральної зовнішньої політики, розвиток відносин з Москвою та ЄС.

Протистоять йому сім кандидатів. Головний супротивник - Майя Санду, колишній прем'єр-міністр і лідер європейської Партії дії та солідарності. На минулих виборах Санду програла Додону у другому турі.

Ще один суперник Додона - голова партії "Гідність і правда" Андрій Настазе. На президентських виборах у 2016 році він відкликав свою кандидатуру на користь Санду, стала єдиним кандидатом від проєвропейських сил.

На вибори також йдуть мер міста Бельци, лідер "Нашої партії" Ренато Вусатий, колишній керівник Ліберал-демократичної партії Тудор Деліу, Віолетта Іванова, підтримана партією "Шор", лідер Партії національної єдності Октавіан Цику і Дорін Кіртоаке від блоку Unirea.



Згідно з опитуванням Асоціації соціологів Vox Populi за жовтень нинішнього президента готові підтримати 42,9% жителів Молдови, а Санду - 24,3%. Таким чином можливо проведення другого туру.

Нагадаємо, раніше Молдова на місяць обмежила рух у пункті пропуску з Україною.

Також РБК-Україна писало, що на кордоні з Молдовою виявили хасидів-нелегалів, які перебували в Україні. Їх вишлють з країни з п'ятирічною забороною на в'їзд.