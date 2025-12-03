Молдова освобождается от пророссийского влияния: Илан Шор сворачивает все свои проекты

Подсанкционный олигарх Илан Шор, скрывающийся в России, объявил о закрытии всех своих "социальных проектов" в Молдове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.

Этот шаг олигарха с пророссийскими взглядами фактически признает, что его сеть влияния больше не может работать в условиях усиленного контроля со стороны молдавских властей.

Действительно, в последние годы правительство Молдовы системно разбирало инфраструктуру, на которой держались политические проекты Шора: от уголовных дел о незаконном финансировании его партии и подкупе избирателей до полного запрета политической силы, которая долгое время служила инструментом российского влияния.

По данным следствия, через "социальные проекты" Шора финансировались пророссийские протесты и другие действия, направленные на дестабилизацию страны. После блокирования финансовых потоков и арестов ключевых участников группы, олигарх вынужден сворачивать свою деятельность.

Эксперты отмечают, что это еще один сигнал ослабления российского влияния в Молдове. Ранее парламент отказался создавать группы дружбы с Россией и Беларусью, а правительство закрыло "Русский дом" - важный инструмент кремлевской "мягкой силы".

Закрытие проектов Шора демонстрирует, что механизмы дестабилизации, на которые Кремль полагался в стране, больше неэффективны, а Молдова последовательно укрепляет свой суверенитет и отвергает внешний контроль.