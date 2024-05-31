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Молдова осудила политику геноцида России по отношению к Украине

Иллюстративное фото: Молдова осудила политику геноцида России в отношении Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Парламент Молдовы принял Декларацию, осуждающую политику геноцида России в отношении Украины. В частности, насильственное перемещение и депортация украинских детей на оккупированные Россией территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Декларацию поддержали 59 депутатов от правящей партии PAS и один неаффилированный депутат. А вот депутаты от Блока коммунистов и социалистов, а также независимые и неаффилированные депутаты, присутствовавшие на заседании, воздержались от голосования.

В частности, документом осуждается агрессивная война России против Украины, которая стала причиной многочисленных жертв гражданского населения и перемещения миллионов человек и беженцев.

В Документе отмечается, что в результате агрессии РФ сотни детей были убиты и тысячи ранены. Почти 2/3 детей в Украине вынуждены были переехать в другой населенный пункт Украины, а около 2 миллионов детей вместе со своими матерями были вынуждены искать убежище в других странах.

"Эта Декларация подтверждает готовность молдавских властей продолжать оказывать гуманитарную помощь беженцам из Украины и призывает к консолидации усилий демократического мира и международных гуманитарных организаций по выявлению, определению местонахождение и репатриации насильственно перемещенных и депортированных детей в Украину", - заявили в парламенте.

Что предшествовало

26 февраля 2022 года Украина подала против России иск. В нем она попросила привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида. В частности, Кремль использовал "фейки" о "геноциде на Донбассе" как одну из причин для начала полномасштабной войны.

В своем иске Украина пытается доказать, что страна-агрессор нарушила Конвенцию в 1948 году.

Последние слушания по жалобе Украины проводились в сентябре 2023 года. Недавно Международный суд ООН возобновил слушания по иску Украины против РФ по этому делу.

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