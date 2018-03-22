"Укрзалізниця" призначила ще 4 додаткові потяги на Великдень

В Україні на початок квітня вже призначено 8 додаткових поїздів

Для зручних подорожей пасажирів під час великодніх свят "Укрзалізниця" призначила ще 4 додаткових поїзди. Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Зокрема, нові поїзди курсуватимуть на популярних напрямках Харків – Ужгород, Черкаси – Львів, Дніпро – Одеса, Костянтинівка – Одеса.

22 березня призначено:

Поїзд № 235 Ужгород - Харків курсуватиме 4 квітня, відправлення з Ужгорода о 18:00 і прибуття до Харкова на наступний день о 19:30.

Поїзд № 191/192 Київ - Львів курсуватиме 6, 7 і 9 квітня, відправлення з Києва о 08:03 та прибуттям до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 11:58 і прибуватиме до Києва о 21:46.

Поїзд № 243/244 Київ - Львів здійснить рейси 7 і 10 квітня, відправлення з Києва о 05:27 і прибуття до Львова о 14:20. У зворотному напрямку відправлення у 09:40, прибуття в 19:05.

Поїзд № 197/198 Київ - Ковель відправиться в рейси 7 і 9 квітня, відправлення з Києва о 07:28 і прибуття в Ковель у 16:53. Назад з Ковеля поїзд відправиться в 11:03 і прибуде до Києва о 19:53.

У цілому на початок квітня вже призначено 8 додаткових поїздів.

Також призначено поїзди на додаткові рейси:

Поїзд № 63 Дніпро - Одеса здійснить додаткові рейси 6, 8, 10 квітня, назад 7 і 9 квітня. Відправлення з Дніпра в 19:37 і прибуття до Одеси о 06:38. Відправлення з Одеси о 21:54 прибуття Дніпра в 08:50.

Поїзд № 92 Костянтинівка - Одеса здійснить додаткові рейси 5, 7, 9 квітня і назад 4, 6, 8, 10 квітня. Відправлення з Костянтинівки в 15:30 прибуття в Одесу у 08:04, з Одеси поїзд вирушить о 13:28 і прибуде в Костянтинівку у 05:40.

Поїзд № 95 Черкаси - Львів здійснить додатковий рейс 8 квітня і назад 9 квітня. Відправлення з Черкас у 19:23, прибуття до Львова о 10:45. Відправлення зі Львова о 12:50 і прибуття в Черкаси в 4:16.

Поїзд № 787/788 Харків - Костянтинівка 9 квітня вирушить з Харкова у 19:03 і прибуде в Костянтинівку в 23:30. У зворотному напрямку поїзд вирушить 10 квітня о 05:00 та прибуде до Харкова о 09:50.

Квитки на додаткові потяги вже можна придбати онлайн або в залізничних касах.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, на Великдень "Укрзализныця" почала призначати додаткові поїзди.