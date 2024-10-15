Молдова ввела разные ставки акцизов на сигареты и табачные стики

По данным министерства финансов Молдовы, такое решение направлено на гармонизацию налогообложения с практикой государств ЕС.

Налоговыми изменениями предусмотрено повышение акциза на картриджи и резервуары для электронных сигарет на 15% (с 2690,87 лей за литр до 3094,50 лей за литр). В то же время акциз на табачные стики для устройств нагрева табака 2025 года увеличится на 5% (с 1318,62 лея до 1384,55 лея за 1000 штук), а минимальный акциз на сигареты вырастет на 10%, с 13 лея за 1000 штук).

Таким образом, в 2025 году разница между ставками акциза на сигареты и табачные стики для устройств нагрева табака составит 5%. Следует отметить, что в 2026 году запланировано дальнейшее повышение этих ставок такими же темпами, что, в свою очередь, создаст дифференциацию между ними в размере уже 10%.

Изменения продиктованы необходимостью приведения налоговой политики в части применения акцизов на табачные изделия и сопутствующие товары в соответствие с практикой Европейского Союза.

Как отмечалось, Верховная Рада Украины в рамках законопроекта №11090 готовится перевести ставки акциза на табачные изделия по гривне в евро, а также изменить подход к налогообложению на обычные сигареты и табачные изделия для электрического нагрева (ТВЭНы). Акциз на сигареты будет расти поэтапно, чтобы в 2028 году он был 90 евро, а вот для ТВЭНов он будет несколько ниже – 72 евро.

Такая налоговая дифференциация на сигареты и ТВЭНы необходима, чтобы гармонизировать наше законодательство с ЕС. Там разница в акцизах на обычные сигареты и ТВЭНы достигает в среднем 66%.

В правительстве рассчитывают, что повышение акцизов на все табачные изделия позволит собрать в бюджет к 2029 году дополнительные 28 миллиардов гривен.