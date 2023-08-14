RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Молдова ввела санкции против Ирана за его помощь армии России

Фото: МИД Молдовы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Молдова ввела санкции против Ирана, которые ранее уже были наложены Европейским союзом. Причиной этого является помощь Тегераном армии РФ.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Игорь Захаров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

"Молдова присоединяется почти ко всем санкциям ЕС", - сказал чиновник.

Страны-кандидаты в ЕС Молдова, Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина, а также Исландия и Лихтенштейн, входящие в Европейское экономическое пространство, присоединяются к санкциям ЕС против Ирана.

Отмечается, что в ЕС приветствовали такое решение Молдовы.

Что известно о санкциях ЕС против Ирана

Санкции, введенные ЕС 20 июля, предусматривают запрет экспорта из ЕС в Иран компонентов, используемых при разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). 

Также санкции предусматривают запрет на поездки и замораживание активов, которые могут быть введены в отношении лиц, ответственных за иранскую программу БПЛА, поддерживающих ее или участвующих в ней.

Поставки Ираном вооружений России

РФ активно применяет иранские дроны-камикадзе типа Shahed для нанесения ударов по территории Украины. Страны Запада неоднократно заявляли, что Москва договорилась с Тегераном о поставках беспилотников, однако те долгое время всячески отвергали такие обвинения.

Вместе с тем, уже после предоставления реальных доказательств применения РФ дронов иранского производства, Тегеран изменил позицию и признал свою причастность.

По данным разведки Великобритании, Россия перешла от получения небольших партий дронов от Ирана воздушным путем на большие партии - с помощью кораблей из Ирана через Каспийское море.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМолдоваИранСанкции против РоссииСанкции против Ирана