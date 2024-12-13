Молдова введет режим ЧП на два месяца: в чем причина

Как поясняет издание, Молдова получает российский газ через Украину, которая не собирается продлевать нынешний транзитный контракт с "Газпромом", срок которого истекает 31 декабря. Это в свою несет угрозу для молдавской страны, поскольку она тесно связана с "Приднестровьем".

В частности, с 2022 года "Приднестровье" и центральное правительство Молдовы договорились, что весь российский газ, который получает молдавское государство, будет поступать в непризнанный регион.

Поскольку транзит газа теперь под вопросом, правительство заявило, что отказ от поставок газа в Приднестровье "приведет к гуманитарному кризису..., а также создаст риски для стабильности электроэнергетического сектора Молдовы". В добавок Reuters уточняет, что в Приднестровье расположена электростанция, которая работает на российском газе. Она является важнейшей опорой так называемого региона, а также обеспечивает большую часть электроэнергии для районов, которые контролируются непосредственно Молдовой.

Соответственно, обе стороны друг от друга зависимы. Режим чрезвычайного положения (ЧП), за который проголосовали 56 из 101 депутата, позволяет правительству быстро отреагировать и ограничить экспорт энергоносителей. К принятию такого решения депутатов призвал премьер-министр страны Дорин Речян.

В частности, он заявил, что российский диктатор Владимир Путин "хочет оставить население Приднестровья без газа и электроэнергии и держать их заложниках". По его словам, Москва это делает для дестабилизации ситуации в Молдове. Поэтому он призвал парламент одобрить ЧП, чтобы "эта зима стала последней в истории страны, когда мы можем подвергнутся энергетическому шантажу".

Речан пояснил, что имеет ввиду под словом шантаж. Он отметил, что вопрос транзита через Украину является "искусственной проблемой", поскольку российской газ может транспортироваться по другим маршрутам.