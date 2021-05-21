Молдова відновлює роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною

Молдова з 24 травня відновить роботу всіх контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Україною. Вони будуть оформляти пасажирський і вантажний транспорт.

Про це пише місцеве видання Newsmaker.

Також повідомляється, що відкриваються і пункти пропуску на кордоні з Румунією, крім КПП Липкани-Редеуци-Прут, оскільки румунська сторона поки не відновила його роботу. У Прикордонній поліції також нагадали, що з березня 2020 року для запобігання поширенню коронавірусу Молдова призупинила роботу кількох КПП на кордоні з Україною та Румунією.