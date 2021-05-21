Молдова відновлює роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною

Молдова з 24 травня відновить роботу всіх контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Україною. Вони будуть оформляти пасажирський і вантажний транспорт.
Про це пише місцеве видання Newsmaker.
Також повідомляється, що відкриваються і пункти пропуску на кордоні з Румунією, крім КПП Липкани-Редеуци-Прут, оскільки румунська сторона поки не відновила його роботу.
У Прикордонній поліції також нагадали, що з березня 2020 року для запобігання поширенню коронавірусу Молдова призупинила роботу кількох КПП на кордоні з Україною та Румунією.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна і Молдова укладуть угоду про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.
Також стало відомо, що на кордоні з Румунією в 2021 році відкриють новий пункт пропуску "Дяківці". Його будівництво хочуть завершити до 24 серпня. До цього український уряд затвердив план заходів з облаштування пріоритетних пунктів пропуску на 2021-2023 роки. Зокрема, на 35 пунктів на кордоні витратять 9,8 млрд гривень.
Також раніше повідомлялося, що Україна і Молдова хочуть побудувати міст через Дністер.