На кордоні з Румунією відкриють новий пункт пропуску

На кордоні з Румунією в 2021 році відкриють новий пункт пропуску "Дяківці". Його будівництво хочуть завершити до 24 серпня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Чернівецької ОДА .

За словами голови ОДА Сергія Осачука, об'єкт вже передали на баланс Державної митної служби. Цього року в рамках "Великого будівництва" планується відкриття шкіл, доріг, дитячих садків та пункту "Дяківці".

Він також зазначив, що на сьогодні в області на кордоні з Румунією працює тільки один міжнародний пункт пропуску. У найближчі роки будуть побудовані КПП "Красноїльськ", "Шепіт" і "Руська".