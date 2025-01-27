Молдова будет признавать украинские дипломы по упрощенной процедуре

Украинские дипломы об образовании и научные степени теперь официально будут признавать в Молдове. В свою очередь, молдавские документы об образовании будут признаны в Украине по упрощенной процедуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра образования и науки Украины Оксена Лисового.

Соответствующее соглашение подписали министр образования и науки Украины Оксен Лисовой и министр иностранных дел Республики Молдова Михаил Попший. Фото: Facebook Оксена Лисового Новые возможности для образовательной и профессиональной мобильности Соглашение открывает ряд перспектив для граждан обеих стран: Признание научных степеней. Это будет способствовать развитию академической мобильности между Украиной и Молдовой.

Это будет способствовать развитию академической мобильности между Украиной и Молдовой. Упрощенное трудоустройство. Граждане смогут работать по специальности в обеих странах, имея дипломы, полученные в Украине или Молдове.

Граждане смогут работать по специальности в обеих странах, имея дипломы, полученные в Украине или Молдове. Учет стажа и категорий учителей. При трудоустройстве будет учитываться их опыт и квалификация, полученные в обеих странах. Соглашение стало важным шагом в укреплении сотрудничества между Украиной и Молдовой, способствуя интеграции образовательных и научных систем. Оно облегчит доступ к рынку труда и предоставит новые возможности для образовательной интеграции.