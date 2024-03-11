Молдова вызвала "на ковер" посла РФ из-за выборов Путина в Приднестровье

Отмечается, что посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали на консультации в МИД Молдовы.

"Завтра, 12 марта, посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в министерство иностранных дел. Во время встречи российскому дипломату выразят неодобрение в связи с решением открыть избирательные участки в приднестровском регионе Молдовы", - заявили в пресс-службе МИД.

Планы Кремля в Приднестровье

В нескольких городах Приднестровья откроют избирательные участки в день выборов президента России 17 марта. Избирательные участки откроют в Тирасполе, Бендерах, Рыбнице и Григориополе.

Они будут работать с 8:00 до 20:00. В ролике, который сообщает об открытии участков в приднестровском регионе для голосования граждан России, говорится о том, что такое решение принято "в соответствии с решением посольства РФ в Молдове".

Это несмотря на то, что МИД Молдовы разрешил открыть участок для голосования на выборах президента России только на территории посольства РФ в Кишиневе.

Выборы в России

В России выборы президента продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря 2023 года глава Кремля Владимир Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как писало Reuters, в таком случае Путин сможет оставаться у власти как минимум до 2030 года. Причем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Путин переизбирается с результатом в 90% голосов.

Также в Кремле надеются, что 30% жителей временно оккупированных территорий добровольно примут участие в "выборах президента РФ".