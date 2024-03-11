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Молдова вызвала "на ковер" посла РФ из-за выборов Путина в Приднестровье

Архивное фото: Молдова вызвала "на ковер" посла РФ из-за выборов Путина в Приднестровье (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия решила открыть избирательные участки на территории непризнанного Приднестровья для проведения президентских выборов Владимира Путина. Молдова решила вызвать посла РФ "на ковер".

Об этом заявил МИД Молдовы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Отмечается, что посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали на консультации в МИД Молдовы. 

"Завтра, 12 марта, посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в министерство иностранных дел. Во время встречи российскому дипломату выразят неодобрение в связи с решением открыть избирательные участки в приднестровском регионе Молдовы", - заявили в пресс-службе МИД.

Планы Кремля в Приднестровье

В нескольких городах Приднестровья откроют избирательные участки в день выборов президента России 17 марта. Избирательные участки откроют в Тирасполе, Бендерах, Рыбнице и Григориополе. 

Они будут работать с 8:00 до 20:00. В ролике, который сообщает об открытии участков в приднестровском регионе для голосования граждан России, говорится о том, что такое решение принято "в соответствии с решением посольства РФ в Молдове".

Это несмотря на то, что МИД Молдовы разрешил открыть участок для голосования на выборах президента России только на территории посольства РФ в Кишиневе.

Выборы в России

В России выборы президента продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря 2023 года глава Кремля Владимир Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как писало Reuters, в таком случае Путин сможет оставаться у власти как минимум до 2030 года. Причем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Путин переизбирается с результатом в 90% голосов.

Также в Кремле надеются, что 30% жителей временно оккупированных территорий добровольно примут участие в "выборах президента РФ".

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