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У Молдові Конституційний суд скасував закон, що розширює права російської мови

Кишинів, Четвер 21 січня 2021 16:07
У Молдові Конституційний суд скасував закон, що розширює права російської мови
Фото: засідання Конституційного суду Молдови (newsmaker.md)
Автор: Роман Тверденко

Конституційний суд Молдовые визнав таким, що не відповідає Конституції закон "Про функціонування мов на території Молдови". У ньому були розширені права використання російської мови в країні.

Про це повідомляє Newsmaker.md.

Сьогодні, 21 січня, суд розглянув запити депутатів парламенту щодо конституційності закону, ухваленого 16 грудня. В ньому передбачалося, що люди в Молдові зможуть звертатися в органи державної влади, державні установи, підприємства і організації на державній або російською мовою.

Також передбачалося, що держслужбовців можуть зобов'язати за запитом громадян надавати переклад документів на російську мову, приймати заяви російською та надавати інформацію на тій мові, на якому написано заяву.

Депутати Октавіана Цику і Діну Плингеу закликали суд визнати закон неконституційним, оскільки він "підриває основи Конституції", прирівнюючи російську мову до румунської.

У свою чергу, в.о. міністра юстиції Фадей Нагачевський і голова юридичної комісії парламенту Василь Боля наполягали на відхилення клопотання депутатів, вважаючи їх "неприпустимими".

У результаті суд прийняв аргументи депутатів і визнав закон про розширення прав російської мови неконституційним. При оголошенні рішення голова КС Домніка Маноле повідомила, що у судді Володимира Цуркана була особлива думка з цього питання.

Раніше повідомлялося, що влада Молдови продовжили надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я до 15 лютого. Минулого разу НС оголосили із 30 листопада до 15 січня.

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