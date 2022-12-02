Молдова стала побочной жертвой войны в Украине, которую развязала Россия - аналитики

Бомбардировки украинской энергетической инфраструктуры влекут за собой последствия и для Молдовы.

Как пояснил научный сотрудник Центра исследований Восточной Европы Дионис Ченуша, давление на Молдову усиливается в зависимости от продолжительности войны.

Ченуша отметил, что Украина обеспечивала около 30% импорта электроэнергии до того, как экспорт был приостановлен.

"В дополнение к побочным эффектам, которым подвергается Молдова из-за российской агрессии против украинской энергетической инфраструктуры, Москва использует условия вокруг поставок природного газа", - добавил аналитик.

Энергетический кризис в Молдове усугубляется также из-за отсутствия стабильных газовых потоков. "Газпром" сократил объем поставок в страну на 30%, ссылаясь на якобы проблемы, связанные с транспортировкой газа через Украину.

Ченуша отметил, что повышение цен на энергоносители в Молдове неизбежны, если Приднестровье не будет поставлять их в полном объеме.

"Кроме того, Россия использует энергетический сектор для давления на молдавские власти, которые сталкиваются с серьезными дилеммами из-за двойной зависимости от российского газа и поставляемой из Приднестровья электроэнергии", - добавил аналитик.