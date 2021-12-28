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Молдова не збирається вступати в НАТО, але хоче в ЄС, - Санду

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Молдова, Вівторок 28 грудня 2021 13:12
Молдова не збирається вступати в НАТО, але хоче в ЄС, - Санду Фото: Молдова не збирається вступати в НАТО, але хоче в ЄС (pixabay.com)
Автор: Ольга Белей

Президент Молдови Майя Санду повідомила, що її країна не збирається вступати в НАТО, проте хоче приєднання до Європейського союзу. Молдова має намір зберігати конструктивний діалог з РФ і після вступу в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Newsmaker.

Зокрема, Санду заявила, що Молдова є нейтральною державою і планує залишатися такою і далі.

"Згідно з Конституцією країни, ми - нейтральна держава. Такої ініціативи (вступу до НАТО, - ред.) зараз немає. Ми ні для кого не уявляємо військову загрозу. Ми виступаємо за мир", заявила вона.

Говорячи про реакцію Росії на прагнення Молдови в ЄС, Санду заявила, що республіка має намір зберігати конструктивний діалог з РФ і після вступу в ЄС.

"Як я говорила і раніше, ми поважаємо вибір інших країн і чекаємо, що й інші країни будуть поважати наш вибір. І те, що ми поглиблюємо і надалі будемо зміцнювати відносини з ЄС, не означає, що ми не зможемо вести конструктивний і прагматичний діалог з Росією. І серед країн ЄС є держави, які підтримують хороші відносини з РФ", - розповіла президент Молдови.

Нагадаємо, раніше президент Молдови Мая Санду заявляла, що її країна буде прагнути до вступу в Європейський союз. При цьому вона уточнювала, що вже попередила російську владу про це прагнення.

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