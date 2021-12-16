Молдова прагне в ЄС, Москву попередили, - Санду

Президент Молдови Мая Санду заявила, що її країна прагнутиме вступу до Європейського Союзу (ЄС). Вона попередила російську владу.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на її інтерв'ю Reuters .

На питання, чи дозволить Росія Молдові приєднатися до Європейського Союзу, Санду сказала, що вона попередила російську владу, що модель ЄС є моделлю для її країни.

"Молдова хоче одного дня стати членом ЄС. Ми хотіли б потрапити туди раніше, ніж пізніше", - сказала Санду.

Вона закликає поважати цей вибір країни.