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Молдова прагне в ЄС, Москву попередили, - Санду

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Кишинів, Четвер 16 грудня 2021 11:01
Молдова прагне в ЄС, Москву попередили, - Санду Фото: президент Молдови Мая Санду (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Молдови Мая Санду заявила, що її країна прагнутиме вступу до Європейського Союзу (ЄС). Вона попередила російську владу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на її інтерв'ю Reuters.

На питання, чи дозволить Росія Молдові приєднатися до Європейського Союзу, Санду сказала, що вона попередила російську владу, що модель ЄС є моделлю для її країни.

"Молдова хоче одного дня стати членом ЄС. Ми хотіли б потрапити туди раніше, ніж пізніше", - сказала Санду.

Вона закликає поважати цей вибір країни.

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