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Молдова отменила санитарный контроль для транзита зерна из Украины

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Парламент Молдовы принял решение освободить от проверки Национального агентства безопасности пищевых продуктов (ANSA) украинское зерно, которое транзитом следует через страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Таким образом, парламент ввел временное приостановление действия закона "О защите растений и фитосанитарном карантине" в отношении украинского зерна, которое перевозится через территорию Молдовы в румынские порты Рени и Галац, а также по железной дороге. Эта льгота будет действовать до 14 сентября.

"Этот вид товаров пересекает территорию нашей страны в специализированных транспортных средствах, поэтому риск ввоза карантинных организмов невелик. При возникновении происшествий с транспортом или грузом во время его транзита через Молдову перевозчики должны уведомить ANSA в течение двух часов", — говорится в пресс-релизе парламента.

Глава парламентской комиссии по вопросам сельского хозяйства и пищевой промышленности Александр Трубка, который является автором предложения, заявил, что принятие этого законопроекта позволит решить проблему транзита товаров неживотного происхождения и заторов, образовавшихся на молдавской границе из-за увеличения потока товаров из Украины.

Напомним, ЕС планирует усилить проверки за соблюдением договоренностей во время ввоза зерна из Украины.

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