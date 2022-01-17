Молдова сьогодні посилила правила в'їзду: що треба знати
Фото: Молдова сьогодні посилила правила в'їзду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 17 січня Молдова посилила правила в'їзду. Тепер для перетину кордону необхідно пред'явити один із чотирьох документів, що підтверджують відсутність коронавірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.
Правила в'їзду до Молдови
Так, від сьогодні від мандрівників, не залежно від країни прибуття, додатково вимагатимуть один із чотирьох документів:
- сертифікат (паперовий або в електронному форматі) про повний курс COVID-вакцинації (дійсний через 14 днів);
- довідку, яка підтверджує, що людина за останні півроку перехворіла на COVID;
- тест, який підтверджує наявність антитіл до COVID (дійсний три місяці з моменту здачі);
- експрес-тест або ПЛР-тест, зроблений за 48 та відповідно 72 години до в'їзду в країну.
Нагадаємо, у Великобританії спрощують правила в'їзду для вакцинованих від коронавірусу.
Додамо, що Ірландія також спрощує правила в'їзду для туристів.