Молдова не рассматривает вступление в НАТО: в МИД страны назвали причину

Отвечая на вопрос о возможностях сближение Молдовы с НАТО, особенно в условиях войны РФ против Украины и нестабильной ситуации в регионе, Попшой говорит, что все зависит от воли граждан.

"Вступление в НАТО, как и в любую другую международную структуру, зависит от воли наших граждан. При наличии широкой поддержки это можно будет рассматривать как серьезную перспективу и включить в повестку. В нашем случае, как вы знаете, по разным причинам такой поддержки не было", - заявил министр.

В то же время Попшой признал, что конкретно он является сторонником НАТО, добавив, что гражданскому обществу и СМИ стоит чаще поднимать эту тему, "чтобы снять с нее табу". Но политики, по его словам, избегают темы НАТО.

"Я же всегда был открыт. Для меня Североатлантический альянс - это безопасность. После университета моя первая работа была в центре НАТО в Кишиневе. Я искренний сторонник всего, что касается евроатлантической безопасности. Не нужна докторская степень, чтобы понять: настоящие гарантии безопасности нам может дать только НАТО", - отметил он.

Также NewsMaker пишет, что согласно майскому опросу iData, больше половины граждан страны выступили против идеи вступления Молдовы в НАТО. Количество "не поддерживающих" составило 54,5% опрошенных, а "за" вступление в Североатлантический альянс выступили 33,6% граждан.