Молдова за год на треть сократила экспорт в Россию

За последний год экспорт молдавской продукции в Россию сократился на 31%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
Министр экономики Молдовы Думитру Алайба отметил, что сегодня Европейский Союз является крупнейшим рынком для молдавских производителей. По его словам, в 2022 году Молдова экспортировала в страны ЕС продукцию на сумму более 2,54 млрд долларов.
По оценкам Алайбы, объем экспорта по европейским направлениям вырос на 32% по сравнению с 2021 годом.
"За последние 15 лет экономика Молдовы радикально переориентировалась", - добавил он.
Больше всего молдавских товаров импортирует Румыния - она получает 28,6% экспортируемой продукции.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что правительство Молдовы планирует ввести ряд санкций против Российской Федерации из-за ее вторжения в Украину.
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