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Молдова просить Євросоюз про постачання газу через Румунію, - FT

Автор: Наталья Скороход

Молдова просить Євросоюз про постачання газу через Румунію. У країні критично не вистачає блакитного палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За інформацією двох джерел, залучених до переговорів, Молдова сподівається отримати газ від Євросоюзу через Румунію, щоб заповнити його нестачу.

За інформацією видання, поставки газу з Росії впали на третину, а ціни зросли з $550 за 1 тис.куб. м минулого місяця до $790 за 1 тис. куб. м, що в п'ять разів вище, ніж в середньому країна платила в минулому році.

Відзначається, що Румунія намагається покрити свої потреби в газі на тлі побоювань про те, що його запаси в Європі знаходяться на низькому рівні.

Молдова і Румунія побудували за фінансової допомоги ЄС побудували газопровід Ясси - Унгени протяжністю 43,2 км і вартістю €26 млн, який повинен був забезпечити альтернативні закупівлі газу. Він був відкритий у 2014 році, але поставки з Європи по ньому так і не почалися.

Нагадаємо про зростання ціни на газ в Європі. Вона стала рекордною. Вперше вона становить 1200 доларів за тисячу кубометрів.

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ГазЕвросоюзМолдова