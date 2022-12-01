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Молдова продлила чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса

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Киев, Четверг 01 декабря 2022 19:41
Молдова продлила чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса Фото: Молдова продлила чрезвычайное положение на 60 дней (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Парламент Молдовы продлил еще на 60 дней режим чрезвычайного положения из-за кризисной ситуации в энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nokta.

Парламент проголосовал за продление режима ЧП в стране. Поддержали запрос правительства 55 депутатов. Режим ЧП продлен еще на 60 дней.

Премьер-министр Наталья Гаврилица выступила перед депутатами и напомнила об отключениях электричества 15 и 23 ноября из-за российских массовых обстрелов инфраструктуры Украины.

Гаврилица рассказала, что если бы в Молдове не действовало ЧП, то власть не смогла бы быстро реагировать на отключения света, импортировать электроэнергию из Румынии и справляться с кризисами.

"Сейчас не время для политических споров или популистской риторики. Подтверждаю, что правительство не превышало своих полномочий. Правительство и Комиссия по ЧС действовали транспарентно, меры принимались для преодоления кризисов в Молдове", — сказала Гаврилица.

Недавно Молдова заявила, что Россия использует энергоресурсы как "инструмент шантажа". Кроме того, Россия заявила, что сначала решила перекрывать газ Молдове, но затем передумала делать это, но не исключила такого в будущем.

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