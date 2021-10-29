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Молдова продовжила контракт з "Газпромом": поставки почнуться з наступного тижня

Автор: Дмитрий Кузнецов

Молдова домовилася з "Газпромом" про продовження контракту на постачання газу на 5 років. Зазначається, що російська сторона погодилася з формулою ціни, запропонованою Кишиневом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Point.

За його даними, на переговорах у Санкт-Петербурзі сторони домовилися за формулою ціни, аудиту заборгованості, що утворився в компанії "Модовагаз". Крім того, досягнута домовленість про необхідність подальших переговорів для встановлення графіка платежів.

Відзначається, що попередній контракт між "Газпромом" і "Молдовагаз" буде продовжений на п'ять років. При цьому російська сторона погодилася із запропонованою молдавськими представниками формою ціни.

Деталі угоди не розкриваються. Відомо, що постачання в рамках нового контракту почнуться з 1 листопада 2021 року.

Нагадаємо, в жовтні Молдова вперше у своїй історії закупила газ не у Росії.

Зазначимо, Молдова має намір провести аудит заборгованості по газу перед Росією, до якого планується залучити "Газпром".

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