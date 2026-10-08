Молдова примет столько украинцев, сколько нужно для их безопасности этой зимой, - Санду

По словам Майи Санду, с начала полномасштабного вторжения в Молдову прибыло более миллиона граждан Украины, из которых около 100 тысяч нашли в стране свой дом.

Правительство готовится предоставлять убежища и дальше, если зимний период будет сложным.

"Если эта зима в Украине окажется такой же тяжелой, как все ожидают, мы готовы принять столько, сколько нужно, чтобы они были в безопасности", - подчеркнула президент.

Кроме помощи беженцам Молдова активно способствует логистике и экономической устойчивости Украины.

В частности, Кишинев предоставил железнодорожные и автомобильные дороги для украинского экспорта после блокирования Черного моря, обеспечивает транзит газа через свою территорию благодаря "Вертикальному коридору", снизил транзитные сборы как для зерна, так и для топлива.

Президент подчеркнула, что безопасность Молдовы напрямую связана с безопасностью Украины. В настоящее время Кишинев сталкивается с ростом гибридных угроз и регулярными нарушениями своего воздушного пространства.

Только за последнюю неделю было зафиксировано 9 нарушений границы российскими беспилотниками, а в сентябре их количество превысило 20.

Обломки дронов уже приводили к жертвам на пограничных пунктах, а удары по украинской инфраструктуре наносили ущерб водоснабжению и электросетям Молдовы.

Параллельно Россия ведет когнитивную войну через анонимные Telegram-каналы. Она пытается запугать граждан, обвинить в опасности помощь Украине и взорвать доверие к государственным институтам.

Молдова остается частью "Коалиции желающих" и поддерживает создание Специального трибунала по расследованию преступления агрессии РФ.

Правительство страны строго следит за тем, чтобы его территория не использовалась для обхода международных санкций против России.

Санду подчеркнула, что сильнейшей гарантией безопасности для региона является членство Молдовы в Европейском Союзе, а устойчивость Украины - ключевой залог мира на всем континенте.