Молдова присоединится к созданию спецтрибунала над РФ, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу со своим молдавским коллегой Ником Попеску в четверг, 27 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

По его словам, на встрече были обсуждены шаги по ускорению вступления Украины в ЕС.

"Он проинформировал меня о решении Молдовы присоединиться к Основной группе по созданию Специального трибунала для преступления агрессии против Украины. Сейчас там 35 штатов", – написал Кулеба.