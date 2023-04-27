Молдова присоединится к созданию спецтрибунала над РФ, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу со своим молдавским коллегой Ником Попеску в четверг, 27 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
По его словам, на встрече были обсуждены шаги по ускорению вступления Украины в ЕС.
"Он проинформировал меня о решении Молдовы присоединиться к Основной группе по созданию Специального трибунала для преступления агрессии против Украины. Сейчас там 35 штатов", – написал Кулеба.
Напомним, генпрокурор Украины Андрей Костин призвал судить российского диктатора Владимира Путина в рамках трибунала заочно.
Ранее Международный уголовный суд выписал ордер на арест Путина. Теперь более 120 стран, являющихся подписантами Римского устава, должны арестовать диктатора, если он появится на территории их стран.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.