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Молдова присоединится к созданию спецтрибунала над РФ, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу со своим молдавским коллегой Ником Попеску в четверг, 27 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

По его словам, на встрече были обсуждены шаги по ускорению вступления Украины в ЕС.

"Он проинформировал меня о решении Молдовы присоединиться к Основной группе по созданию Специального трибунала для преступления агрессии против Украины. Сейчас там 35 штатов", – написал Кулеба.

Напомним, генпрокурор Украины Андрей Костин призвал судить российского диктатора Владимира Путина в рамках трибунала заочно.

Ранее Международный уголовный суд выписал ордер на арест Путина. Теперь более 120 стран, являющихся подписантами Римского устава, должны арестовать диктатора, если он появится на территории их стран.

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МолдоваДмитрий КулебаВойна России против Украины