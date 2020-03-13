Молдова припиняє всі польоти в Європу

Молдова припиняє польоти на всі європейські направлення на два тижні через поширення коронавірусу. Про це в п'ятницю, 13 березня, заявив прем'єр-міністр Іон Кіку, передає Reuters.

За його словами, заборона на польоти в Європу набирає чинності з неділі, 15 березня і триватиме до 29 березня. Такі заходи уряд Молдови прийняло для стримування поширення коронавірусу.

Зазначимо, станом на 13 березня в Молдові підтверджено шість випадків інфікування коронавірусу. При цьому смертельних випадків не було зафіксовано.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд Чехії з-за коронавірусу в країні з 16 березня вводить повна заборона на в'їзд іноземців, а також на виїзд своїх громадян. Громадянам Чехії теж заборонять залишати країну.

Також повідомлялося, що Словаччина з 13 березня обмежила пропуск на свою територію через поширення коронавірусу. В'їзд дозволений тільки словакам і тим, хто має вид на проживання. Також призупинено пасажирське залізничне сполучення.

Крім цього повідомлялося, що уряд Непалу скасувало всі дозволи на сходження на Еверест з 14 березня по 30 квітня через поширення короанвирусу у світі.