Молдова начинает выход из СНГ: правительство денонсирует ключевые соглашения

Молдова официально начинает процесс выхода из Содружества Независимых Государств (СНГ), денонсируя ключевые соглашения, которые ранее закрепляли участие страны в организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Radio Moldova.

Решение правительства

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой сообщил, что правительство запустило процесс денонсации базовых документов СНГ, что фактически означает прекращение членства республики в организации.

В число документов входят Устав СНГ, подписанный 22 января 1993 года в Минске, Соглашение об учреждении СНГ от 8 декабря 1991 года и Приложение к нему от 22 декабря того же года.

Комментарий министра

"Республика Молдова больше не будет официальным членом СНГ. И этот процесс уже начался. Мы недавно приняли это решение, начался процесс утверждения, и в начале новой сессии парламента документы о денонсации этих соглашений поступят к законодателям", — подчеркнул Попшой.

Этапы и сроки

Министр уточнил, что завершение процедуры в правительстве ожидается до середины февраля, после чего окончательное решение будет рассматривать парламент.

По словам Попшоя, Молдова подписала около 283 соглашений в рамках СНГ, из которых 71 уже денонсировано, а еще около 60 находятся в процессе денонсации.

Практическая значимость

Большинство соглашений, по словам министра, устарели и не имеют практического значения, многие ранее были отклонены другими членами СНГ без последствий.

При этом Молдова оставляет за собой право сохранять те договоры, которые приносят экономическую выгоду и не противоречат курсу на евроинтеграцию.