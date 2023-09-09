Молдова передала Украине оборудование для ремонта электросетей

Отмечается, что стоимость помощи составляет 1,2 млн леев (около 67 тысяч долларов).

Помощь включает в себя электрооборудование, в том числе кабели, светильники, трансформаторы тока, зажимы различных типов, изоляторы и другое оборудование, необходимое для процесса электроснабжения на территории Украины.

"Республика Молдова солидарна с Украиной и предлагает свою неизменную поддержку и помощь украинскому народу", - говорится в сообщении.

Гуманитарная помощь от Молдовы

Модова не в первый раз передает Украине гуманитарную помощь. В частности, Кишинев передавал помощь для ликвидации последствий подрыва войсками РФ Каховской ГЭС.

Так, ранее Молдова приняла решение направить Украине водонасосные станции, надувные лодки, продукты питания и оборудование, необходимые для облегчения последствий наводнения.

Помимо этого Молдова передавала пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС еду.

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