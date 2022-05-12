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Молдова передала ЄС другу частину опитувальника для отримання статусу кандидата

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Кишинів, Четвер 12 травня 2022 18:38
Молдова передала ЄС другу частину опитувальника для отримання статусу кандидата Фото: Молдова передала послу ЄС другу частину опитувальника для отримання статусу кандидата (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Молдова передала послу делегації ЄС Янісу Мажейксу другу частину анкети для отримання статусу кандидата в члени Євросоюзу. Документ дипломату вручила прем'єр-міністр країни Наталія Гаврилиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Церемонія передачі пройшла під час відкриття нової будівлі посольства ЄС у Молдові. "ЄС - наш відданий друг, який завжди був поруч", - сказала Гаврилиця, передаючи Європейському дипломату заповнену анкету.

У церемонії взяла участь Комісар з внутрішніх справ ЄС Ілва Йоханссон. Вона запевнила, що процес вступу Молдови до Євросоюзу прискорять.

Нагадавши, першу частину анкети на отримання статусу кандидата в члени ЄС Молдова передала 22 квітня.

Зазначимо, рішення передати Молдові анкету для отримання статусу кандидата в ЄС прийняли у перших числах квітня.

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