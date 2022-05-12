Молдова передала ЄС другу частину опитувальника для отримання статусу кандидата

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker .

Церемонія передачі пройшла під час відкриття нової будівлі посольства ЄС у Молдові. "ЄС - наш відданий друг, який завжди був поруч", - сказала Гаврилиця, передаючи Європейському дипломату заповнену анкету.

У церемонії взяла участь Комісар з внутрішніх справ ЄС Ілва Йоханссон. Вона запевнила, що процес вступу Молдови до Євросоюзу прискорять.