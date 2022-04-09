Єврокомісія передасть анкету для отримання статусу кандидата Молдові та Грузії

Європейська комісія слідом за Україною передасть анкету для отримання статусу кандидата Молдові та Грузії. Кишинів і Тбілісі отримають її вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter єврокомісара з питань сусідства і розширення Олівера Варгелі.

"Президент Урсула фон дер Ляєн вчора передала анкету Україні, а я в понеділок передам анкети Грузії та Молдові. Відповіді допоможуть Європейській комісії підготувати висновки за заявками трьох країн в ЄС за запитом Європейської ради", - зазначив він.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ відповість на свою анкету протягом тижня. Заповнення опитувальника - це один з процедурних етапів отримання статусу кандидата на вступ.

Україна розраховує на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС вже в червні.

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