RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Молдова відпустила нардепа Яковенка. Стало відомо, чи видадуть його Білорусі

Фото: народний депутат Євген Яковенко (dzerghinsk.org)
Автор: Юлія Бойко

Влада Молдови відпустила з-під варти українського нардепа Євгена Яковенка. І відмовила Білорусі в його видачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на deschide.md.

Повідомляється, що в.о. генпрокурора Молдови Дмитро Робу виніс наказ про відмову в екстрадиції Яковенка до Білорусі. Рішення винесено з урахуванням того, що затриманий за запитом Інтерполу народний депутат обирався на окрузі в Донецькій області, який піддався російському вторгненню.

"У своїй резолюції від 09.03.2022 про агресію Росії проти України парламент Європейського союзу засудив допомогу Білорусі у вторгненні, після чого послідувало введення низки санкцій проти Білорусі. У цих умовах статус затриманого як народного депутата вкрай актуальний в контексті прийняття компетентними органами рішення про його екстрадицію", - зазначила генпрокуратура Молдови.

Також підкреслюється, що запит Білорусі викликає сумніви щодо того, що українському нардепу будуть забезпечені права і доступ до справедливого суду.

Нагадаємо, днями Яковенка було затримано в Молдові на підставі ордера Інтерполу. Білорусь звинувачує його в нібито корупції та хабарництві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьМолдова