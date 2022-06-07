Молдова відпустила нардепа Яковенка. Стало відомо, чи видадуть його Білорусі

Влада Молдови відпустила з-під варти українського нардепа Євгена Яковенка. І відмовила Білорусі в його видачі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на deschide.md.
Повідомляється, що в.о. генпрокурора Молдови Дмитро Робу виніс наказ про відмову в екстрадиції Яковенка до Білорусі. Рішення винесено з урахуванням того, що затриманий за запитом Інтерполу народний депутат обирався на окрузі в Донецькій області, який піддався російському вторгненню.
"У своїй резолюції від 09.03.2022 про агресію Росії проти України парламент Європейського союзу засудив допомогу Білорусі у вторгненні, після чого послідувало введення низки санкцій проти Білорусі. У цих умовах статус затриманого як народного депутата вкрай актуальний в контексті прийняття компетентними органами рішення про його екстрадицію", - зазначила генпрокуратура Молдови.
Також підкреслюється, що запит Білорусі викликає сумніви щодо того, що українському нардепу будуть забезпечені права і доступ до справедливого суду.
Нагадаємо, днями Яковенка було затримано в Молдові на підставі ордера Інтерполу. Білорусь звинувачує його в нібито корупції та хабарництві.
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