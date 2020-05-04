Молдова скасує режим НС з 15 травня

Уряд Молдови не планує продовжувати режим надзвичайного стану в країні після 15 травня. Про це Facebook повідомив президент Молдови Ігор Додон.

За його словами, рішення про відновлення звичайного порядку роботи було прийнято 4 травня на нараді з главами уряду Іоном Кіку і парламенту Зінаїда Гречаний.

"15 травня закінчується термін дії надзвичайного стану і в даний час, у нас немає підстав для його продовження. Відповідно, після 15 травня буде відновлений звичайний порядок роботи, однак захисні заходи слід дотримуватися і далі, оскільки пандемія COVID-19 ще не закінчилася, а кількість інфікованих людей може знову зрости через ігнорування цих заходів захисту", - написав Додон.

На даний момент в Молдові підтверджено 4121 випадків коронавіруса, з них 124 пацієнти померли, 1382 - одужали.

Нагадаємо, режим НС у Молдові ввели з 17 березня по 15 травня. У зв'язку з НП був введений спеціальний режим перетину кордону і переміщення всередині країни, а також введено заборону на масові заходи.

Раніше РБК-Україна писало, що у міністра внутрішніх справ Молдови Павла Войко підтвердили коронавірус. Міністр запевнив, що це не вплине на діяльність МВС.